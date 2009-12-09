СБУ и МВД ищут «минера» поезда Санкт-Петербург–Севастополь

Служба безопасности Украины и Министерство внутренних дел устанавливают личность человека, сообщившего о наличии взрывчатки в поезде «Санкт-Петербург – Севастополь»

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в 9-м вагоне поезда вчера вечером была обнаружена оставленная кем-то сумка, владельца которой установить не удалось.

Сумку вынесли на межпутевое пространство, обезвредили так называемой гидропушкой и обследовали, но каких-либо подозрительных предметов, похожих на взрывчатку, не выявили.

Сейчас проводятся следственно-оперативные мероприятия по задержанию человека, который сделал сообщение о заминировании.

По данным Центра общественных связей Главного управления МВД Украины в Харьковской области, 8 декабря около 18.00 в органы милиции поступила информация о том, что в поезде сообщением «Санкт-Петербург – Севастополь» находится пакет со взрывчаткой.

В 18.10 поезд был остановлен на станции «Мерефа» для проведения проверки. Место происшествия было оцеплено работниками милиции, проведена эвакуация пассажиров из двенадцати вагонов, всего более 250 чел.

Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель ЦОС ГУ МВД Украины в Харьковской области Лариса ВОЛКОВА, весь поезд тщательным образом проверил специалист-кинолог со служебной собакой на предмет наличия взрывчатых веществ в вагонах, во время этой проверки взрывоопасных веществ также выявлено не было.

В 20.00 поезд был подан для посадки пассажиров, он отправился по маршруту в 21.36. Задержка движения поезда составляла 3 часа 34 мин.

Как сообщал УНИАН, по информации начальника Главного управления МНС Украины в Харьковской области Павла ОДАРЮКА, в поезде российского формирования №7 «Санкт-Петербург – Севастополь» в вагоне №9 проводник обнаружил подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство. В 18.10 поезд был остановлен на станции «Мерефа» и выведен на запасный путь. Пассажиры поезда были экстренно эвакуированы.

По данным П.ОДАРЮКА, подозрительный предмет был уничтожен на платформе станции взрывотехниками путем подрыва.