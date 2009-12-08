Правительство приняло 14 решений по усилению борьбы с коррупцией.

Как передает корреспондент УНИАН, решения были одобрены сегодня на заседании Кабинета министров.

Подытоживая заседание, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Решение принято единогласно».

Глава правительства поблагодарила все общественные организации, которые приняли участие в подготовке и обсуждении решений правительства по борьбе с коррупцией.

«Я надеюсь, что мы совместно, в том числе и с профсоюзами, и с работодателями доработаем эти документы и сможем их сделать реальностью нашей жизни», - добавила она.

В частности, правительство одобрило антикоррупционную стратегию Украины, законопроект о внесении изменений в законодательство о государственных закупках, о порядке передачи подарков, полученных во время проведения официальных мероприятий.