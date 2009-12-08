Доллар на межбанке снова начал расти

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9850/8,0070 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9925/7,9985 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни выросли до 8,0150/8,0290 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 11:00 Национальный банк Украины объявил о выходе на рынок с покупкой доллара по курсу 7,98 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2646/0,2654 грн./рубль, а к 12:00 цены установились на уровне 0,2651/0,2654 грн./рубль. К закрытию цены поднялись - 0,2652/0,2656 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос до 30,3099 рублей за доллар (+0,5674).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4775/1,4865 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,8335/11,8680 грн./евро, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 11,8480/11,8595 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх – 11,8575/11,8815 грн./евро.