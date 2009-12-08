В Киеве из эфира пропали почти 30 телеканалов
17:02, 08 декабря 2009Общество
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Прекращена подача телесигнала телецентра
В Киеве прекращена трансляция большинства общенациональных каналов.
Как сообщает официальный сайт компании “Воля-кабель”, в 16.02 прекращена подача телесигнала с Киевского телецентра. Отсутствует сигнал в эфире и отсутствует сигнал со спутника.
Прервалась трансляция каналов Интер, Enter-Film, Enter, Глас, Новый канал, ТЕТ, ТРК Украина, 5-й канал, Star TV, UBR, Рада, MTV Украина, СТБ, М1, Тонис, М2, ICTV, 24, Перший національний, Киевская Русь, Сити, КГТРК, ОТВ, Мегаспорт, 1+1, ТРК Киев, Кино, К1, К2 в цифровом и аналоговом формате.
Предварительная причина – авария на Киевском радиотелевизионном передающем центре КРТПЦ.
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