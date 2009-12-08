В Киеве из эфира пропали почти 30 телеканалов

Прекращена подача телесигнала телецентра

В Киеве прекращена трансляция большинства общенациональных каналов. Как сообщает официальный сайт компании “Воля-кабель”, в 16.02 прекращена подача телесигнала с Киевского телецентра. Отсутствует сигнал в эфире и отсутствует сигнал со спутника. Прервалась трансляция каналов Интер, Enter-Film, Enter, Глас, Новый канал, ТЕТ, ТРК Украина, 5-й канал, Star TV, UBR, Рада, MTV Украина, СТБ, М1, Тонис, М2, ICTV, 24, Перший національний, Киевская Русь, Сити, КГТРК, ОТВ, Мегаспорт, 1+1, ТРК Киев, Кино, К1, К2 в цифровом и аналоговом формате. Предварительная причина – авария на Киевском радиотелевизионном передающем центре КРТПЦ.

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