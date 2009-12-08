Команда Черновецкого начала кормить киевлян «стардогами» (фото)

Возле Южного вокзала и у станции метро «Минская» появились обещанные чиновниками киоски с хот-догами и напитками. Как уже сообщала «Сегодня », ими занимается КГГА совместно с российской фирмой, которая выиграла конкурс.

По словам советника мэра Сурена Микаэляна, треть прибыли пойдет в бюджет города, а киевляне получат качественную еду. Правда, символики города на киосках нет (только название — «Стардогс»). Да и цены кусаются. К примеру, самый дешевый хот-дог потянет на 11 грн., поллитровая бутылка сладкой газировки — 8,50 грн., а пиво обойдется не дешевле 6 грн., что на 1,5—3 грн. дороже, чем в любом магазине. «Хот-доги делают по специальной технологии, продукты везем из России, а соусы из Дании, поэтому такие цены», — объяснила менеджер киоска Ирина, которая стоит в белом халате и перчатках. Но высокие цены пугают горожан, отмечает издание.