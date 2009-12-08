Польша вскоре откроет генконсульство в Севастополе

Польская сторона подтвердила, что заканчивает подготовку открытия Генерального консульства Польши в Севастополе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Владимир КАЗАРИН.

«Для нас это важно в том отношении, что консульство будет выдавать шенгенские визы, и севастопольцам теперь не надо будет за ними ехать в Киев или куда-то, все будет оформляться прямо в Севастополе», - подчеркнул В.КАЗАРИН.

В то же время он не назвал ориентировочную дату открытия консульства.

Как сообщал УНИАН, решение об открытии генконсульства Польши в Севастополе было принято во время одного из визитов в Украину министра иностранных дел Польши. В течение нынешнего года польские дипломаты в Севастополе имели несколько рабочих встреч с местными властями, в ходе которых обсуждались организационные вопросы по открытию этого диппредставительства.