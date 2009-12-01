Ющенко поручил прокуратуре следить, на каком языке печатаются афиши
18:49, 01 декабря 2009Общество
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"С этого начинается становление нации"
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает прокуратуру осуществлять надзор за выполнением закона о языках.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на торжествах по случаю Дня работников прокуратуры.
В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что вопрос выполнения закона о языках является вопросом «вашей совести». Глава государства призвал прокуратуру проверять, на каком языке печатаются афиши, распространяется социальная реклама, пишутся названия улиц и городов.
Президент подчеркнул, что с этого начинается становление нации, поэтому очень важно выполнять закон о национальном языке. «Это ваш долг», - еще раз подчеркнул Президент.
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