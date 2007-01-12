Открылся традиционный фестиваль красного вина

Сегодня в Мукачево состоялось официальное открытие традиционного ежегодного фестиваля "Красное вино-2007", на который съехались виноделы со всего Закарпатья, как частные предприниматели, так и представители промышленных предприятий. Все они предлагают гостям фестиваля свою продукцию. Фестиваль проходит при содействии городского председателя города Василия ПЕТЁВКИ и пользуется поддержкой многочисленных спонсоров.

Подведение итогов фестиваля состоится в воскресенье, 14 января, на Старый Новый год. Планируется, что в этот же день "красное вино" попробуют также Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Венгрии Ференц ДЮРЧАНИ, которые проведут встречу в городе над Латорицей.

Вполне возможно, что награды нынешние победители фестиваля получат из рук главы Украинского государства.

Нынешний 12-й винный фестиваль «Красное вино – 2007» собрал рекордное количество участников-виноделов. В этом году их около 80, тогда как в предыдущие годы виноделов было около 50. Об этом сообщила корреспонденту УНИАН начальник отдела торговли Мукачевского горисполкома Марьяна ДЕРЕВЬЯНИК.

Фестиваль проходит с 11 до 14 января. За это время специальная дегустационная комиссия в составе 6-8 членов определит лучших умельцев изготовления этого напитка. Победители получат дипломы и специальные призы – ягненок и поросенок. А попробовать стакан вина посетителям предлагают по цене от 1 до 10 гривен.