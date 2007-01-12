Нефтяная война Москвы и Минска реанимировала Одессу-Броды

Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО сегодня отбыл в Москву для продолжения переговоров с представителями ОАО «Газпром» и ОАО «Транснефть» об увеличении транзита газа и нефти через территорию Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минтопэнерго.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября 2006 года в Москве Ю.БОЙКО и председатель правления ОАО «Транснефть» Семен ВАЙНШТОК договорились об увеличении транзита российской нефти через территорию Украины.

В результате двухмесячных переговоров стороны договорились о значительном увеличении транзита нефти, в частности, по основной магистрали «Укртранснафты» - нефтепроводу «Дружба», а также по направлениям Мозырь–Броды–Одесса и Мичурин–Кременчуг–порт Южный.

Стороны также реанимировали соглашение, заключенное в 2004 году между «Укртранснафтой» и ТНК ВР, согласно которому прокачка нефти по нефтепроводу Одесса–Броды в направлении морского нефтетерминала «Южный» предполагалась в объеме 9 млн. тонн в год. Сейчас по нефтепроводу Одесса–Броды прокачивается 3,7 млн. тонн нефти в год. С 1 января 2007 года стороны договорились об увеличении транспортировки нефти по Одесса–Броды в объем 9 млн. тонн в год.

В результате увеличения транспортировки российской нефти через территорию Украины в 2007 году Украина дополнительно получит более 100 млн. грн. дохода.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, транзит нефти по нефтепроводной системе Украины в январе-октябре увеличился на 6,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2005 года. Транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины сократилась на 4,8%.

Госкомстат не приводит натуральные показатели транзита нефти и газа.

В 2005 году транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины сократилась на 14,9%, или на 8199,8 тыс. тонн, по сравнению с 2004 годом, до 46698,0 тыс. тонн.