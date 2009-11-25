На «неизвестных в повязках» банков уже не хватает? - взялись за магазины

В Запорожье неизвестный в марлевой повязке совершил разбойное нападение на продуктовый магазин.

Как сообщили УНИАН в руководстве запорожского главка милиции, преступление было совершено сегодня около 12-ти часов дня в Шевченковском районе Запорожья.

«Около полудня мужчина в марлевой повязке ворвался в магазин «Смак» в Шевченковском районе Запорожья и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал отдать ему выручку», - сообщили в милиции, отметив, что по предварительным данным, добычей злоумышленника стало всего около 300 грн.

Тем не менее, в соответствии с Уголовным кодексом Украины данное преступление квалифицируется как «разбой» - по ст. 187 УК, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Ведется розыск злоумышленника.