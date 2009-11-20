Банкиры не хотят менять системы охраны, чтобы избежать ограблений

Банкиры выступают против замены систем охраны с целью не допустить нападения грабителей.

В комментарии УНИАН председатель правления банка «Хрещатик» Дмитрий ГРИДЖУК отметил, что он не противник усиления защиты банковских отделений, однако против монополизации рынка таких услуг. «Я против монополий, но не против защиты. Но для этого не надо устанавливать сверхдорогое техническое обеспечение защиты, вместо того, что уже установлено. Я за рациональный подход», - отметил он.

По его словам, криминогенная ситуация на сегодняшний день не увеличивается и не уменьшается, установления систем охраны диктует экономическое состояние. Руководители банков должны отвечать за сохранность денежных средств в их организациях. «Однако тут не должно быть монополий. Ведь у нас на сегодня только государственная охрана может иметь огнестрельное оружие», - подчеркнул Д.ГРИДЖУК.

В то же время он отметил, что бороться необходимо не с халатностью банкиров, а с преступностью.

Председатель правления банка «Форум» Ярослав КОЛЕСНИК считает, что нападения на коммерческие банки – это проблемы самих банков. «Давать нам рекомендации, какое бронестекло мы должны поставить, у кого его купить и за сколько – это неправильно. Здесь мы должны ставить акцент на том, что у нас есть инструментарий, и мы сами защитим свои отделения», - говорит он. Я.КОЛЕСНИК. Он выразил несогласие с требованием генпрокуратуры устанавливать новые системы охраны. «Стекло мы сегодня покупаем против автоматов, против гранатометов еще не покупаем, завтра будет другое стекло, другие условия и т.д. Эти регулятивные процессы, к сожалению, не на пользу развитию банковской системы в целом», - считает он.

Кроме того, Я.КОЛЕСНИК отметил, что на сегодня действует постановление Национального банка Украины №421, которое запрещает банкам какие-либо инвестиции в текущем году. «А с другой стороны нам говорят – поставьте другую защиту», - говорит он.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО обязал подчиненных до 1 декабря проверить наличие в банковских учреждениях систем охраны и возбудить уголовные дела в случае их отсутствия против руководителей банков за служебную халатность.

В свою очередь министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО поддержал инициативу генпрокурора. При этом он отметил, что Верховная Рада не рассматривает специально разработанный по этому поводу законопроект, а НБУ, несмотря на неоднократные обращения и просьбы со стороны МВД, не дает соответствующих поручений банкам.