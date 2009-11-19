Ющенко подписал закон о предолении последствий кризиса

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью преодоления негативных последствий финансового кризиса», которым сокращается срок возврата валютной выручки со 180 до 90 дней.

Об этом сообщается на сайте Президента.

Законом также увеличена доля резервов под кредитные операции, которые могут быть включены в валовые расходы. Банкам на период до 1 января 2011 года разрешено включать в валовые расходы 100% общего размера сформированных под кредитные операции резервов.

В документе устанавливается временная норма, согласно которой на период с 1 января 2009 года до 1 января 2011 года (включительно) для банков-резидентов датой увеличения валовых доходов от осуществления кредитных операций является дата получения таких доходов. Доходы от кредитных операций банков, начисленные за период с 1 января 2009 года до 31 декабря 2010 года (включительно), но не полученные по состоянию на 1 января 2011 года, включаются в состав валового дохода банка на дату их фактического получения.

Подписанный Закон обязывает Национальный банк Украины ежеквартально предоставлять информацию Президенту Украины, Кабинету министров Украины и Комитету Верховной Рады Украины по вопросам финансов и банковской деятельности об объемах безналичной эмиссии. А именно Нацбанк должен отчитываться об операциях по рефинансированию банков, проведению интервенций на межбанковском валютном рынке и проведению операций на фондовом рынке.

Законом разрешается, в случае если субординированный долг предоставлен в иностранной валюте первой группы Классификатора иностранных валют Нацбанка Украины, учитывать его при расчете капитала по официальному курсу НБУ, установленному на отчетную дату.

До 1 января 2012 года устанавливается предельная сумма средств, привлеченных на условиях субординированного долга, которые включаются в регулятивный капитал банка, в размере не более 100% основного капитала банка. Средства, привлеченные в этот период на условиях субординированного долга, включаются в капитал банка в полном объеме без учета ограничений, установленных для дополнительного капитала. До 1 января 2012 года субординированный долг включается в капитал банка без ежегодного уменьшения на 20% от его первичной стоимости.

Законом определяется, что минимальный размер уставного капитала на день регистрации банка не может быть меньше 75 млн. гривен. (до этого минимальный размер был установлен на уровне 10 млн. евро).

В Украине на 2009-2010 годы вводится мораторий на принудительное выселение из жилья, в котором зарегистрировано физическое лицо-ипотекодатель и это жилье является единственным жильем ипотекодателя, в случае если проценты по ипотечному жилищному кредитному договору платятся своевременно или с максимальной задержкой до двух месяцев, а также документально урегулирован вопрос реструктуризации долга на согласованных с банком условиях.

Закон вступает в силу с дня, когда он будет официально обнародован.