Завтра в Украине - от 7 до 15°

Завтра в Украине местами небольшой дождь, воздух прогреется от 7 до 15°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 20 ноября по Украине переменная облачность. Местами небольшой дождь, в восточной части и Приазовье ночью и утром умеренный дождь, только в западных областях без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в восточной, южной части и на высокогорье Карпат отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, днем - 5-10°; в Крыму и на юге Одесской области ночью - 7-12°, днем - 10-15°.

В Киевской области переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12м/с. Температура ночью - 3-8° тепла, днем - 5-10°.

В Киеве переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 7-9°.