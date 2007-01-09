Не политики, а крестьяне должны определять, что делать с землей

Первый заместитель главы Секретариата Президента Арсений ЯЦЕНЮК прогнозирует, что на протяжении года Верховная Рада Украины не примет необходимый пакет законов для внедрения рынка земли.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил журналистам в Верховной Раде Украины.

А.ЯЦЕНЮК сказал, что сегодняшнее голосование напомнило ему опыт с 1932 по 1974 годы, когда у крестьян забирали паспорта и запрещали им выезжать за пределы села. По словам А.ЯЦЕНЮКА, сейчас у крестьян забрали право свободно распоряжаться той собственностью, которая у них есть. По мнению первого заместителя главы Секретариата Президента, не политики, а крестьяне должны сами определять, что делать со своей собственностью.

Он также отметил, что мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения, в соответствии с законом, установлен бессрочно и, по его словам, с трудом верится, что на протяжении года будет принят необходимый пакет законов для внедрения рынка земли. А.ЯЦЕНЮК добавил, что такие законопроекты, как о государственном земельном кадастре, об оценке земли и некоторые другие уже на протяжении 5 лет «покрываются пылью в Верховной Раде».

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР преодолела вето Президента на закон о моратории на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2008 года.

"За" проголосовали 367 из 438 народных депутатов, зарегистрированных в зале. В частности, преодоление вето поддержали 185 членов фракции Партии регионов, 20 - КПУ, 31 – СПУ, 120 - БЮТ и 5 членов фракции «Наша Украина».