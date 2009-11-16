За сутки от гриппа и ОРВИ умерли 16 человек

Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине с начала эпидемии гриппа, острых респираторных заболеваний и их осложнений (пневмонии и тому подобное) по состоянию на 16 ноября умерли 315 человек.

Соответствующая информация содержится на официальном сайте Минздрава.

Из них за последние сутки умерли 16 человек, все взрослые, одна женщина – из категории «беременные и роженицы».

В общей сложности с начала эпидемии – с 29 октября – зарегистрировано 1 млн. 400 тыс. 999 человек, заболевших ОРЗ и грипп, за последние сутки – 36 тыс. 60 человек.

С начала эпидемии были госпитализированы 78 тыс. 326 человек, за последние сутки – 2 464 человека. Уже выписаны – 48 тыс. 155 человек.