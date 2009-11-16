Президенты Украины и ОАЭ договорились об открытии посольства

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что во время его встречи с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Халифом Бин Заид АЛЬ-НАГАЯНОМ была достигнута договоренность об открытии Посольства ОАЕ в Украине уже в первой половине 2010 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, в интервью журналистам В.ЮЩЕНКО также отметил, что украинская сторона подготовила 15 документов на уровне министерств и ведомств, которые должны способствовать активизации политического и дипломатического диалога между двумя странами.

Кроме того, Президент сообщил, что в течение ближайших недель Украину посетит ряд делегаций из ОАЭ во главе с соответствующими министрами с целью усиления сотрудничества в области сельского хозяйства, машиностроении и ракетной сфере.

В.ЮЩЕНКО обратил внимание, что Украина стала первым государством бывшего СССР, которое предлагает ОАЭ такой широкий потенциал для сотрудничества, причем речь идет как о корпоративных, так и межгосударственных интересах.