В Госдуме допускают, что Газпром таки выставит газовые штрафы Украине

Вице-спикер Госдумы, президент российского газового общества Валерий ЯЗЕВ очередной раз заявляет, что «Газпром» может востребовать с Украины штрафы за недобор газа в конце года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯЗЕВ сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Я исхожу из заключенных контрактов. По этим контрактам предусмотрены штрафы за недобор газа – пока они не пересмотрены (контракты) – есть основания их взимать», - сказал В.ЯЗЕВ.

По его словам, этот вопрос может быть снят только в случае урегулирования этого вопроса на контрактном уровне.

Он подчеркнул, что сегодня «Газпром» только по доброй воле не выставляет штрафы Украине.

«Вопрос, видимо, отнесен на какое-то время, видимо, на конец года», - сказал В.ЯЗЕВ.

При этом он подчеркнул, что высказывает свое личное мнение, по его словам, его никто не инструктирует по этому вопросу.

В то же время, он не исключил, что газовые контракты между Украиной и РФ могут быть пересмотрены.

«Теоретически пересмотр контрактов возможен при доброй воли двух сторон», - сказал он.

Также он напомнил, что согласно действующим обязательствам с 1 января 2010 года Украина должна будет платить за газ без существующей в этом году скидки.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября, заместитель председателя правления «Газпрома» Александр МЕДВЕДЕВ заявил, что российский "Газпром" пока не намерен применять штрафные санкции к Украине за недобор газа.

14 ноября премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО назвала провокационным заявление о возможности наложения штрафа на НАК «Нафтогаз Украины» за недобор российского газа. Премьер-министр отметила, что на сегодняшний день между премьерами Украины и России достигнута договоренность о том, что российская сторона не будет предъявлять никаких штрафных санкций к Украине за недобор природного газа по итогам года.

6 ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не исключил, что Украине могут предъявить штрафные санкции в размере свыше 7,8 млрд. американских долларов за недобор российского газа. По данным представителя Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдана СОКОЛОВСКОГО, за 10 месяцев недобор Украиной российского газа составил 12 млрд. куб. м, за который сохраняется угроза штрафных санкций на сумму почти 8 млрд. долл.

Справка УНИАН. 19 января ВАТТ «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали новые долгосрочные распределительные контракты на транзит российского газа в Европу через Украину и поставки газа украинским потребителям. Контракты не предусматривают посредников между компаниями. Срок действия контрактов - с 2009 до 2019 года включительно.

Контракт на транзит предусматривает сохранение в 2009 году льготной транзитной ставки 1,7 дол. за транспортировку 1000 куб. м на 100 км. С 1 января 2010 года ставка транзита станет рыночной, и будет рассчитываться по общепринятой европейской формуле.

В соответствии с контрактом на поставки газа в Украину, цена на газ рассчитана по европейской формуле цены со понижающим коэффициентом 0,8 (базовая цена - 450 дол. за 1000 куб. м). Цена изменяется по формуле ежеквартально.

С 1 января 2010 года «Газпром» будет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.

1 сентября с.г. премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что достигла договоренности с российской стороной о том, что «Нафтогаз» будет оплачивать только фактически потребленный объем газа. В частности, на 2010 год прогнозируется импорт 27 млрд. куб. м газа.