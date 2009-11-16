Пациентов, переболевших гриппом, опросят анонимно

В Прикарпатье разработаны рекомендации для реабилитации лиц, переболевших пневмонией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила заместитель начальника Главного управления здравоохранения Ивано-Франковской облгосадминистрации Зоя ЦИХОНЬ. «Мы начинаем проведение передач в СМИ для населения с рекомендациями, как себя вести после гриппа и пневмонии, - отметила она. – Прежде всего, для тех, кто находится в состоянии реабилитации после болезни. Это практические рекомендации для тех, кто переболел».

Заместитель начальника областного управления здравоохранения также сообщила, что будет осуществлен «мониторинг всех медицинских учреждений относительно их работы в период эпидемии». По ее словам, также предусматривается «анонимное анкетирование пациентов, которые переболели и были в стационарах». «Несколько простых вопросов для пациентов, чтобы определить, например, использовалили они дополнительные средства на лечение и т. п.», - добавила она.

З.ЦИХОНЬ сказала, что в области продолжается «пошив марлевых повязок и их распределение». Она также отказалась комментировать заявления черновицких врачей-научных работников относительно причин смерти от гриппа. «Это их мнение, - сказала она. – Есть мнения и другие. Я не знаю о чем они говорили».