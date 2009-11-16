Мужчина, насмерть сбивший женщину, уволился из СБУ месяц тому назад

11:32, 16 ноября 2009
Общество
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В связи с достижением пенсионного возраста

Мужчина, который в Одессе в минувшую субботу автомобилем насмерть сбил женщину, является бывшим, а не действующим, как отмечают отдельные СМИ, сотрудником спецслужб.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины, отметив, что 22 октября этот человек по собственному желанию подал рапорт об увольнении из СБУ в связи с достижением пенсионного возраста, а 11 ноября документ был подписан руководством.

 

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