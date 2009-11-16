СБУ задержала группу, которая «присосалась» к нефтепроводу

В Сумской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали шестерых членов организованной преступной группы, которые на протяжении августа-октября похитили из нефтепровода около 70 тонн нефтепродуктов на сумму свыше 200 тыс. грн.

Как сообщил УНИАН прокурор отдела прокуратуры Сумской области Анатолий ГРИЦЕНКО, злоумышленники похищали нефтепродукты из нефтепровода «Анастасевка-Талалаевка», который принадлежит ОАО «Укрнефть».

Пятеро из них – жители г. Ромны, один – из Недригайлова.

Все члены преступной группы были задержаны на месте совершения преступления. Изъяты грузовые автомобили, емкости, где хранилась похищенная нефть, оборудование для ее отбора из трубопровода, радиостанция, а также 24 кубометра нефтепродуктов.

В отношении воров возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в особо крупных размерах организованной группой). Дело передано для дальнейшего расследования следственному отделу УСБУ в Сумской области.