Агросектор становится привлекательнее для инвесторов

В сельскохозяйственные предприятия Прикарпатья, в целом, вложено иностранных инвестиций на сумму 64,5 млн. долларов.

Об этом сообщил журналистам начальник Главного управления агропромышленного развития Ивано-Франковской облгосадминистрации Николай СУХОЛЫТКИЙ. По его словам, иностранные предприниматели пришли на Прикарпатье потому, что в последние годы увеличилась и продолжает расти инвестиционная привлекательность региона, «мы стали открытыми для воплощения в жизнь новейших технологий». «Лишь благодаря этому на прикарпатских полях работает на взаимовыгодной основе ряд предприятий, созданных с участием капитала Австрии, Дании, Германии и Польши, – отметил он. - А, скажем, за счет польских инвесторов в Рогатинском районе завершают строительство элеватора мощностью 55 тысяч тонн. В целом, в сельхозпредприятия края вложено иностранных инвестиций на 64,5 млн. долларов».

Н.СУХОЛЫТКИЙ заметил, что позитивные сдвиги в агросекторе происходят благодаря финансовой поддержке из Государственного, областного и местных бюджетов. «Скажем, за последние три года более чем в шесть раз (с 612 тыс. грн. до 3,2 млн. грн.) увеличились финансирование из областного бюджета работ по улучшению плодородия почв, что дало возможность хозяйствам известковать кислые почвы и значительно повысить урожайность культур, – добавил начальник областного управления агропромышленного развития ОГА. - На финансовую поддержку агропромышленного комплекса области из Государственного и областного бюджетов на этот год предусмотрено, соответственно, 26 и 8,6 млн. грн.» Однако он признал, что в связи с мировым финансовым кризисом «нынешние объемы поддержки аграрного сектора из казначейства значительно ниже прошлогодних, и не обеспечивают потребностей стабильного развития АПК».

Справка УНИАН. За последние два года аграрии Прикарпатья значительно обновили машинно-тракторный парк, приобретя более 300 единиц техники и оборудования на сумму 102 млн. грн. Среднемесячная зарплата в агросекторе возросла с 1028 грн. в январе до 1261 в сентябре. Для сравнения: в промышленности области этот показатель равнялся 1432 грн. и достиг 1608.