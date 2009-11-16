"Екскурсійне намисто" победило во Всеукраинском конкурсе программ

Проект «Екскурсійне намисто Івано-Франківщини» победил во Всеукраинском конкурсе программ местного самоуправления.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы Ивано-Франковского областного совета. В соответствии с обнародованной информацией, проект Ивано-Франковского областного совета «Екскурсійне намисто Івано-Франківщини” (разработка и внедрение новейших форм управления и организации экскурсионной деятельности в Ивано-Франковской области) признан победителем Всеукраинского конкурса проектов и программ развития местного самоуправления 2009 года по 5-й категории. В эту категорию входят проекты (программы) органов местного самоуправления городов с населением более 1 млн. жителей.

Экспертная оценка проекта Прикарпатья – 76,35. Ориентировочный объем финансирования в 2010 году – 500 тыс. грн. из государственного бюджета на капитальные расходы и 350 тыс. грн. – из областного. Средства других организаций – 20 тыс. грн.

Справка УНИАН. Совет Всеукраинского конкурса, который возглавлял вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК, утвердил перечень проектов-победителей конкурса 2009 года 5 ноября на общую сумму 25 млн. грн.