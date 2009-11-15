На Сумщине в ДТП погибли двое детей

В субботу в Шосткинском районе Сумской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибло три пассажира, еще одного человека доставили в реанимационное отделение центральной районной больницы.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации пресс-службы Управления ГАИ ГУМВД Украины в Сумской области, 33-летний водитель автомобиля «Ауди» вместе с пятью пассажирами, двигаясь по автодороге «Шостка-Зноб-Новгородское», не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом.

В результате ДТП погибли три пассажира: 31-летняя жена водителя и их 4-летняя дочка, а также мальчик, которому в декабре должно было исполниться 1 год. Мать погибшего мальчика также пострадала, и ее с травмами доставили в больницу.