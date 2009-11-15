Одна прививка против гриппа A/H1N1 будет стоить около 10 долларов

Одна прививка против нового пандемического вируса гриппа A/H1N1, который впервые появился в мире в апреле этого года, для Польши может обойтись в сумму около 10 долларов.

Как свидетельствует рапорт портала money.pl, текстом которого располагает УНИАН, польское правительство рассматривает возможность закупки 3,7 млн. доз вакцин против этого вируса, которым с его момента появления в стране заболело более 200 человек.

Стоимость прививки для Польши определена на основе данных производителей и средств, потраченных на закупку вакцин правительствами других государств.

Согласно данным исследования, польское правительство, которое заявляет о готовности закупить вакцины после подтверждения их безопасности, - планирует закупить 3,7 млн. доз, и в первую очередь привить 2,4 млн. человек, которые входят в „группы риска” заболевания.

В частности, речь идет о медиках, детях, беременных женщинах, больных хроническими болезнями и о работниках некоторых государственных органов, среди которых, например, пограничники.

Money.pl отметил, что намного дороже прививки стоит лабораторное исследование, в результате которого медики могут подтвердить, действительно ли у больного вирус нового гриппа A/H1N1.

По данным рапорта, один тест обходится от 70 до 110 долларов по нынешнему курсу 2,8 злотого за доллар.

Портал также отметил, что польское правительство в резервах имеет около 100 тысяч штук противогриппозных препаратов, которых не хватит в случае эпидемии гриппа, подобной украинской, и остальные лекарства поляки будут вынуждены закупать за собственные средства.

По оценкам портала, каждому больному пришлось бы купить лекарств на сумму почти 45 долларов.

Money.pl заметил, что самый сильный на сегодняшний день препарат против гриппа „Тамифлю”, который, однако, недавно был выведен из аптечного оборота, чтобы люди не использовали его для профилактики, - стоит в Польше более 40 долларов.

Справка УНИАН. Польские власти считают намного опаснее нового вируса A/H1N1 обычный сезонный грипп, которым с 2006 по 2008 год ежегодно болело от 230 до более 380 тысяч человек.

С начала текущего года по 22 октября гриппом заболели 550 тысяч человек.

В то же время, в этом году лишь 5% граждан 38-миллионной Польши сделали прививку против вируса сезонного гриппа.