Эксперт: в Украине борются с эпидемией гриппа A/H1N1 в ручном режиме

В Украине борются с эпидемией гриппа A/H1N1 в ручном режиме.

Об этом в интервью УНИАН заявил основатель и президент фонда Eurolab Андрей ПАЛЬЧЕВСКИЙ.

По его словам, создается впечатление, что в нашей стране “никто не знал о свином гриппе” или же “была стопроцентная готовность, и страна была иммунизирована”. “На поверку это оказалось неправдой и пришлось приложить максимум усилий. К тому же борьба с эпидемией проходит на фоне мифов,” – отметил А.ПАЛЬЧЕВСКИЙ.

Один из них, по мнению президента фонда Eurolab, это миф о том, что в мире не существует специфичных вакцин против вируса A/H1N1. «Это – неправда. Только в Америке существует 8 производителей таких вакцин. Более 150 миллионов доз подготовлено различными производителями для передачи странам третьего мира. Количество этих стран – 100,” – отметил А.ПАЛЬЧЕВСКИЙ.

Он убежден, что у нашей страны была возможность иммунизировать население против гриппа A/H1N. “То, что у нас заболевают сотни медработников – которые на передовой борьбы с гриппом, это ответственность руководителей, которые не обеспечили вакцинацию. Врачи - это первая группа риска. Поэтому ВОЗ всегда сначала передает вакцины работникам здравохранения,” – отметил А.ПАЛЬЧЕВСКИЙ, в то же время подчеркнув, что никоим образом никого не призывает вакцинироваться.

“Это дело каждого из нас. Но правительство, Минздрав, специалисты должны обеспечить нам и нашим семьям выбор. А не заявлять, что мы не будем вакцинировать, потому , что у нас нет вакцины. Если бы был порядок с иммунизацией населения, то сейчас не было бы заявление о том, что чеснок и обильное питье – лучшие средства от гриппа”, - считает А.ПАЛЬЧЕВСКИЙ.

По его словам, сейчас в Англии тоже болеют около 1 миллионов человек, но проходит вакцинальная кампания. “14 миллионов англичан будут привиты, в Америке - больше 150 млн американцев. У американцев главный вопрос – успеют ли меня привить до болезни? Не хочу, чтобы сложилось мнение, что я педалирую эту тему, но мы должны понимать, что ВОЗ рекомендует вакцинирование, как основной способ противостояния эпидемии гриппа”, – отметил А.ПАЛЬЧЕВСКИЙ.

Он также выразил мнение о необходимости организовывать в стране просвещение населения. “Тут невозможно не вспомнить о санпросветах. Что-то в этом роде должно быть в нашей стране, поскольку манипулировать общественным мнением, особенно на фоне страха, очень легко,” – убежден А.ПАЛЬЧЕВСКИЙ.