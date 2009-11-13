Погода на субботу

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями.

В восточных областях, Крыму и Приазовье временами дожди, ночью и утром местами туман; температура ночью 3-8° тепла, днем 5-10°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На остальной территории без существенных осадков; температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 2-7° тепла, в Закарпатье и юге Одесской области до 11°; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. Ветер в Украине преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

В Киевской области в субботу существенных осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-4° тепла, днем 3-7°. В Киеве температура ночью 2-4° тепла, днем 4-6°.