Нафтогаз просит политиков прекратить панику

НАК «Нафтогаз Украины» заявляет, что через свою дочернюю компанию «Газ Украины» выделила необходимые плановые объемы природного газа для производства тепловой энергии, согласно постановлению Кабинета министров Украины №1259-р от 21 октября 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что компания, невзирая на долги, накопленные предприятиями ТКЭ на протяжении прошлого (с 1 октября 2008 г.) и текущего отопительного сезонов (с 1 октября 2009 г.), в полном объеме обеспечила предприятия коммунальной энергетики природным газом для производства тепла для населения и бюджетных учреждений.

В то же время, компания в который раз выражает обеспокоенность из-за значительной политизации процесса и попыток некоторых политиков использовать тему отопительного сезона для собственной рекламы.

Компания обращается ко всем политическим силам Украины с требованием прекратить нагнетание панических настроений вокруг работы НАК «Нафтогаз Украины» и обеспечения украинских потребителей природным газом.

В сообщении подчеркивается, что НАК «Нафтогаз Украины» выполняла и в дальнейшем будет выполнять свои уставные обязательства относительно стабильного и бесперебойного обеспечения потребителей Украины природным газом.

Справка УНИАН. Задолженность предприятий ТКЭ за прошлый отопительный сезон составляет свыше 2,36 млрд. грн. (уровень оплаты – 74%), а за новый (с 01.10.09) – уже свыше 656,5 млн. грн. (уровень оплаты – 20%). Долг АЭК «Киевэнерго» за природный газ, потребленный на протяжении 2008-2009 гг., превысил 737 млн. грн. (уровень оплаты в 2009 г. - 68%).