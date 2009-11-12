Миллер и Дубина обсудили финансовое положение Нафтогаза
22:51, 12 ноября 2009Общество
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Сообщает пресс-служба Газпрома
Глава правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР и глава НАК «Нафтогаз Украина» Олег ДУБИНА обсудили финансовое положение «Нафтогаза».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Газпрома» по итогам встречи сторон.
«Стороны обсудили вопросы, связанные с текущим финансовым положением НАК «Нафтогаз Украины» и решением проблемы платежей за ноябрьские поставки российского газа», – говорится в сообщении.
Также руководители компаний «рассмотрели вопросы работы газотранспортной системы Украины в осенне-зимний период 2009-2010 годов».
«Была подчеркнута необходимость строгого соблюдения украинской стороной контрактных обязательств по транзиту российского газа в Европу», – сообщает пресс-служба «Газпрома».
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