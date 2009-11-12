Как обеспечить безопасность Евро-2012?

Кабинет министров Украины планирует создать Координационный центр безопасности Евро-2012 как вспомогательный орган для обеспечения осуществления полномочий правительства во время подготовки и проведения финальной части Чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Соответствующее распоряжение (№ 1330-р от 11 ноября 2009 года) обнародовано на Правительственном портале за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, которым одобрена Интегрированная концепция обеспечения безопасности и правопорядка во время подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Координационный центр безопасности Евро-2012 будет возглавлять национальный координатор по вопросам безопасности и общественного порядка.

В состав Координационного центра войдут уполномоченные представители Координационного бюро по вопросам подготовки и проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу Секретариата Кабинета Министров Украины, МВД, МЧС, Минздрава, Минобороны, Минтранссвязи, СБУ, Министерства семьи молодежи и спорта, МИД, МКТ, Администрации Госпогранслужбы, Гостаможслужбы, региональные координаторы по вопросам безопасности и общественного порядка, а также по согласию представители Управления государственной охраны и Службы внешней разведки, Министерства внутренних дел и администрации Республики Польша, УЕФА, Федерации футбола Украины и уполномоченной УЕФА компании на осуществление организационных мероприятий и проведение Чемпионата, Уполномоченный Президента Украины по безопасности мероприятий по проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Для обеспечения работы Координационного центра на постоянной основе круглосуточно будут действовать национальный кол-центр (дежурная часть МВД) и региональные кол-центры (дежурные части главных управлений, управлений МВД в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе, а также в принимающих городах), Центр безопасности дорожного движения МВД, национальный футбольный информационный пункт МВД, оперативно-дежурная служба МЧС, Штаб Антитеррористического центра при СБУ, Государственная служба медицины катастроф, а также образованный на период проведения Чемпионата оперативный штаб обеспечения общественного порядка МВД, которые собирают информацию о криминогенной обстановке, проводят ее анализ, готовят и подают предложения национальному координатору по вопросам безопасности и общественного порядка и Координационному центру.

Координационный центр будет расположен в помещении МВД.