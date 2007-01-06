Президент внес изменения в Уголовный и Уголовно-Процессуальный кодексы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины «О внесении изменений в статью 69 Уголовного кодекса Украины», принятый парламентом 22 декабря 2006 года.

Как сообщает пресс-служба главы государства, закон предусматривает приведение положения части первой статьи 69 УК Украины в соответствие с Решением Конституционного Суда Украины от 2 ноября 2004 года № 15-рп, которым положение отмеченной нормы признано неконституционным в части, которая не предусматривает возможности назначения лицам, которые совершили преступления небольшой тяжести, более мягкого наказания, чем предусмотрено законом.

Предложенные изменения направленные на обеспечение равенства граждан перед законом, отвечают Конституции Украины и Конвенции о защите прав и основополагающих свобод человека.

Кроме того, глава государства подписал Закон Украины «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины в части вручения копии постановления о возбуждении уголовного дела», принятый парламентом 22 декабря 2006 года.

Законом УПК Украины дополнен новой статьей 982, которой устанавливаются порядок и сроки вручения или направления копии постановления о возбуждении уголовного дела лицу, относительно которого возбуждено уголовное дело, пострадавшему и представителю пострадавшего, защитнику или законному представителю подозреваемого или обвиняемого.