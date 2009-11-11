Грипп организовал солдатам досрочный дембель

Увольнение в запас военнослужащих Вооруженных сил Украины в рамках осенней призывной кампании в связи с эпидемией гриппа завершено раньше.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, во исполнение решения временно исполняющего обязанности министра обороны Украины Валерия ИВАЩЕНКО, в связи со сложной эпидемической ситуацией в государстве увольнение в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки службы, было осуществлено ранее определенного срока – до 6 ноября (планировалось до конца текущего месяца).

По данным Главного управления личного состава Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на сегодняшний день уже почти 100% таких военнослужащих срочной службы уволены в запас.

В то же время пока еще не уволенными остаются около 0,5% военнослужащих срочной службы, которые находятся на лечении в военных медицинских заведениях. Они будут уволены в запас сразу после выздоровления и выписки из военно-лечебных заведений, заявляют в Минобороны.