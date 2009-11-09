Иностранцы проверяют бригаду береговой обороны ВМС Украины

Сегодня, 9 ноября, в Крым прибыла многонациональная группа иностранных верификаторов, которую возглавляет полковник Королевских вооруженных сил Норвегии Арне КНАПСКОГ.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны, планируется, что на следующий день инспекционная группа, в состав которой входят представители верификационных структур Голландии, Дании, Норвегии, Соединенных Штатов Америки и Чехии, проинспектирует в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе подразделения отдельной бригады береговой обороны Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

В ходе инспекции иностранные верификаторы проверят официально предоставленную Украиной информацию относительно количества вооружения и военной техники в бригаде. Их вниманию также будет представлено военное имущество, которое подлежит контролю согласно Договору об обычных вооруженных силах в Европе.

От Вооруженных сил Украины группу иностранных верификаторов сопровождает начальник Центра обеспечения реализации договоров (город Одесса) полковник Олег ПОГИБКО.

Визит иностранной инспекционной группы в отдельную бригаду береговой обороны ВМС ВС Украины завершится 10 ноября.