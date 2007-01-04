Сколько будет стоить технологический газ для Украины

Украина в переговорах с Россией настаивает на сохранении цены технологического газа на уровне 2006 года, поскольку в новых контрактах была сохранена прежняя цена транзита российского газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам ТЭК Андрей КЛЮЕВ по итогам рабочего совещания, посвященного вопросам бесперебойной работы Трипольской ТЭС.

А.КЛЮЕВ сообщил, что в настоящее время заканчивается переговорный процесс по стоимости технологического газа. Он отметил, что в принципе между сторонами уже достигнуто понимание. «В принципе, понимание есть. Я думаю, что в ближайшие неделю-две мы завершим переговорный процесс», - сказал он. А.КЛЮЕВ опроверг информацию о недостатке технологического газа в балансе на 2007 год.

Справка УНИАН. Технологический газ используется в качестве топлива в газотранспортной системе при прокачке газа. Ежегодно для этих целей необходимо минимум 5,2 млрд. куб. м газа. Цена газа для Украины повысится в 2007 г. с 95 до 130 долларов за 1 тыс. куб. м.

Цена транзита российского газа по территории Украины составляет 1,6 долларов за куб. м. на 100 км.