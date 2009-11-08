Тимошенко: Украина получит помощь от Словакии, Венгрии и Хорватии

Словакия, Венгрия и Хорватия выразили готовность оказать Украине гуманитарную помощь для борьбы с эпидемией гриппа.

Об этом сообщает официальный сайт кандидата в Президенты Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

«Так, Словацкая Республика готова предоставить уже второй транш гуманитарной помощи. В Украину доставят препараты словацкого производства "BioBelieve-Midi" и "BioBelieve-Kids" на сумму 25 тысяч евро, которые сертифицированы в нашей стране», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, концентраторы кислорода как гуманитарную помощь Украине предоставит Министерство здравоохранения Хорватии.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что Венгрия поможет Украине бактерицидными средствами и 20 тысячами порций вакцины против калифорнийского гриппа на сумму 500 тыс. долларов.

Как сообщал УНИАН, премьер-министры Украины и России Ю.ТИМОШЕНКО и Владимир ПУТИН по телефону договорились о помощи Украине со стороны Российской Федерации в связи с эпидемией гриппа и ОРВИ.

Россия должна поставить 200 тысяч упаковок антивирусного препарата "Арбидол", помочь с диагностикой свиного гриппа, а также в феврале 2010 года поделиться запасами вакцины, сообщает пресс-служба правительства РФ.