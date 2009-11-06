Путин пообещал Тимошенко вакцину

Россия с февраля 2010 года будет готова начать поставки в Украину вакцину против гриппа A/H1N1.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства РФ по результатам телефонного разговора премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ.

«В.ПУТИН также проинформировал свою украинскую коллегу, что, начиная с февраля следующего года, по мере увеличения объема собственного производства Россия будет готова начать поставки на Украину соответствующей вакцины», - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы правительства РФ, В.ПУТИН и Ю.ТИМОШЕНКО договорились о проведении российскими и украинскими специалистами совместной работы по исследованию штамма вируса гриппа, выявленного на Украине. В.ПУТИН отметил, что российская сторона будет готова поставить для этого необходимое оборудование, или при необходимости провести соответствующие исследования на своей территории.

Как сообщал УНИАН, в пресс-службе Кабинета министров Украины Ю.ТИМОШЕНКО и В.ПУТИН провели телефонный разговор, во время которого обсудили вопрос борьбы с эпидемией гриппа.

В.ПУТИН сообщил, что готов направить в Украину 200 тыс. упаковок противовирусного лекарственного средства „Арбидол”.

Премьер-министры Украины и России договорились о совместных лабораторных исследованиях штаммов гриппа, которые постоянно изменяются, и об объединении интеллектуальных усилий двух стран в исследовательском направлении.

Глава украинского правительства обратилась к своему российскому коллеге с предложением закупить у Российской Федерации немедленно, в первоочередном порядке вакцины, которые можно использовать для профилактики гриппа. В.ПУТИН пообещал приложить все усилия, чтобы российская противогриппозная вакцина была поставлена в Украину в кратчайшие сроки.

“Телефонные переговоры премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и премьер-министра России Владимира ПУТИНА в очередной раз засвидетельствовали высокий уровень конструктивного и добрососедского сотрудничества между главами правительств обеих стран”, - говорится в сообщении Кабмина.