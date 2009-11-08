Из-за обрушения стены старого дома пострадал ребенок

В Одессе произошло частичное обрушение стены старого трехэтажного дома, в результате которого пострадал 12 летний ребенок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, инцидент произошел вчера около 17.00. В 9-квартирном доме постройки 1880 года произошло частичное обрушение несущей стены.

Пострадавший ребенок госпитализирован в областную детскую больницу в удовлетворительном состоянии.

По решению городских властей 14 жителей дома временно отселены в отель «Центральный».

Сегодня мэрия проведет специальное совещание по поводу данного инцидента.