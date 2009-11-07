Пираты ведут Delvina с украинцами на борту к побережью Сомали

Захваченное пиратами судно Delvina с украинско-филиппинским экипажем направляется к сомалийскому побережью.

Об этом говорится в заявлении владельца судна, компании Meadway Shipping & Trading, направленном в РИА «Новости».

«Судно было захвачено пиратами 5 ноября к северо-востоку от Коморских островов в Индийском океане. Судно направлялось из Украины в Момбасу (Кения)», - говорится в заявлении.

"Капитан проинформировал, что команда не пострадала, и судно направляется к берегам Сомали. Meadway Shipping заботится прежде всего о безопасности и здоровье команды и делает все возможное, чтобы добиться быстрого разрешения ситуации", - сообщила компания-владелец.

Другие детали происшествия в компании не разглашают, опасаясь, что это может повредить безопасности заложников.

По сообщению военно-морской миссии ЕС NAVFOR, на борту судна находятся 14 филиппинцев и семеро украинцев.