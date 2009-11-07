Эпидемия может стать предлогом для передела фармацевтического рынка

Председатель Тернопольского областного совета Алексей КАЙДА считает, что из-за эпидемии заинтересованные лица могут уничтожить сеть коммунальных аптек для перераспределения фармацевтического рынка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.КАЙДА заявил вчера на совещании с представителями коммунальных аптек области. Последние, в частности, пожаловались, что по объективным причинам не могут обеспечить продажу необходимого минимума лекарств, определенного Кабмином на время эпидемии гриппа и ОРВИ, из-за отсутствия их у поставщиков и производителей. Если же такие лекарства или медсредства появляются, то по цене выше, чем предусмотрено Кабмином, поскольку цены поднимают производители. Аптекари также отметили, что их “чуть ли не ежечасно проверяют различные контролирующие органы – на день бывает 5-8 проверок”.

“У меня создается впечатление, что под благими намерениями обеспечения населения лекарствами скрывается другое – уничтожение сети коммунальных аптек и перераспределение фармацевтического рынка. Но мы приложим максимум усилий, чтобы не допустить безосновательного лишения коммунальных аптек лицензий, что приведет к их закрытию”, – заверил А.КАЙДА.

В сегодняшнем обращении облсовета к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО, председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ, министру здравоохранения Василию КНЯЗЕВИЧУ содержится просьба не допустить рейдерского захвата коммунальной аптечной сети и перераспределения фармацевтического рынка.