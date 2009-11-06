Ющенко дал пограничникам право дознания
23:07, 06 ноября 2009Общество
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Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон “О внесении изменений в статью 101 Криминально-процессуального кодекса Украины”.
Текст документа обнародован на официальном сайте главы государства.
Закон вступает в силу со дня его опубликования.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла эти изменения в КПК 21 октября.
Законом предусмотрено, что пограничная служба определяется как орган дознания по делам о незаконной переправке лиц через государственную границу и по делам об использовании заведомо поддельных документов при пересечении государственной границы.
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