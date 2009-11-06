Ющенко дал пограничникам право дознания

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон “О внесении изменений в статью 101 Криминально-процессуального кодекса Украины”.

Текст документа обнародован на официальном сайте главы государства.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла эти изменения в КПК 21 октября.

Законом предусмотрено, что пограничная служба определяется как орган дознания по делам о незаконной переправке лиц через государственную границу и по делам об использовании заведомо поддельных документов при пересечении государственной границы.