Украинское зерно вытесняет конкурентов на мировых рынках

Украинские зернотрейдеры в этом году являются лидерами по продажам на мировых рынках. Об этом заявил председатель Киевской областной организации Украинской крестьянской демократической партии Виталий Гудзенко.

«Значительных конкурентных преимуществ украинские экспортеры достигли благодаря благоприятной конъюнктуре на мировых рынках, удешевлению фрахта, а также ввиду девальвации гривни, которая привела к тому, что рентабельность и эффективность экспортных поставок возросла», - отмечает Виталий Гудзенко.

Как отмечают в Киевской областной организации УСелДП, украинские зернотрейдеры смогли выбиться в лидеры на рынках Испании, Туниса, Алжира, Египта, Саудовской Аравии, Иордании. Кроме этого, доступными для них стали также рынки Дальнего Востока – Японии, Кореи.

«Эта тенденция не может не радовать, ведь Украина всегда имела потенциал для поставок качественного зерна на все мировые рынки. И нынешний прорыв для нас может открыть и другие сельскохозяйственные рынки», – подчеркивает партиец.

Кроме того в Киевской областной организации УСелДП отмечают, что наши поставщики предлагают зерно по ценам, значительно ниже, чем в среднем в мире. Порой разница достигает $20 на тонне зерна.

Однако, по мнению Виталия Гудзенко, даже такие позитивные сдвиги не могут улучшить общую ситуацию в отрасли.

«Основной проблемой аграриев остаются немотивированно низкие закупочные цены на внутреннем рынке, и без их корректировки отечественное сельское хозяйство в ближайшее время из кризиса не выйдет», - подытожил руководитель областной парторганизации.