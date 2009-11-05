Делегацию УЕФА поразило киевское метро

Официальная делегация Европейского футбольного союза дала положительную оценку Киевскому метрополитену.

Как сообщает пресс-служба КП “Киевский метрополитен”, сегодня делегация в составе исполнительного директора УЕФА New Company Дэвида ТЕЙЛОРА и директора Евро-2012 Мартина КАЛЛЕНА посетила столичное метро с целью проинспектировать его работу.

Представители УЕФА проехали по Сырецко-Печерской линии от станции «Дворец спорта» до станции «Бориспольская». Во время поездки они осмотрели станции метрополитена и получили информацию о предприятии.

Оценивая увиденное, Д.ТЕЙЛОР отметил: «Меня не предупреждали, однако то, что я увидел, меня поразило. Я считаю, что это большое достижение. Хотя я мало что видел, потому что мы проехали не так много станций, в целом, все оставляет положительное впечатление».