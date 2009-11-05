Делегацию УЕФА поразило киевское метро
17:00, 05 ноября 2009Общество
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Тейлор: я мало что видел, но в целом...
|Дэвид ТЕЙЛОР
Как сообщает пресс-служба КП “Киевский метрополитен”, сегодня делегация в составе исполнительного директора УЕФА New Company Дэвида ТЕЙЛОРА и директора Евро-2012 Мартина КАЛЛЕНА посетила столичное метро с целью проинспектировать его работу.
Представители УЕФА проехали по Сырецко-Печерской линии от станции «Дворец спорта» до станции «Бориспольская». Во время поездки они осмотрели станции метрополитена и получили информацию о предприятии.
Оценивая увиденное, Д.ТЕЙЛОР отметил: «Меня не предупреждали, однако то, что я увидел, меня поразило. Я считаю, что это большое достижение. Хотя я мало что видел, потому что мы проехали не так много станций, в целом, все оставляет положительное впечатление».
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