ВОЗ прогнозирует в Украине три волны гриппа A/H1N1

Спад заболеваемости гриппом в Украине следует ожидать после массовой вакцинации населения, прогнозирует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Руководитель бюро ВОЗ в Украине Игорь ПОКАНЕВИЧ называет введение карантина и вакцинацию главными факторами остановки распространения по территории Украины гриппа A/H1N1 ("свиного" гриппа), сообщает "Немецкая волна".

Также руководитель бюро ВОЗ в Украине отметил, что по оценкам организации, в Украине, как и во всем мире, будет три волны гриппа A/H1N1: первая – сейчас, вторая – весной, а третья – осенью следующего года.

И.ПОКАНЕВИЧ считает уместным продолжение карантинных мер в западных областях Украины и введение карантинного режима там, где показатель заболеваемости в ближайшее время может превысить эпидемический порог, а также немедленную иммунизацию населения от "свиного" гриппа.

На вопрос о том, когда в Украине может начаться вакцинация, если в стране еще официально не зарегистрирован ни один препарат для проведения профилактических прививок, а это длительный процесс, представитель Всемирной организации здравоохранения ответил: "Сегодня есть возможность использовать вакцину в случае эпидемии. По достаточно быстрому механизму завоза ее в страну".

"Мы оцениваем сейчас ситуацию, если прогноз будет пессимистичен и данные будут свидетельствовать о реальной угрозе, то мы будем делать все для того, чтобы вакцина была доступна для населения как можно скорее. Но следует учесть, что на эту вакцину в мире серьезный спрос", - добавил И.ПОКАНЕВИЧ.

Накануне эксперты ВОЗ сообщили, что возможной причиной большого количества заболеваний в Украине является именно пандемический грипп. Однако не все случаи A/H1N1 лабораторно подтверждены ввиду сложностей с проведением лабораторных анализов.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 4 ноября призвал украинцев к вакцинации в связи с эпидемией гриппа.

Он отметил, что в Украине одновременно сошлись три возбудителя болезней: двух сезонных гриппов и "калифорнийского" – а такое соединение инфекций вследствие мутации может дать еще более агрессивный, новый вирус, сказал Президент.