Тимошенко: очень хорошо, что мы так радикально настроили общество

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что всеобщая мобилизация украинцев на борьбу с гриппом дала результаты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на совещании по вопросу борьбы с эпидемией гриппа.

«Очень хорошо, что мы таким радикальным образом сегодня настроили все общество, всех украинцев на противодействие гриппу, на противодействие распространению инфекции», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что Всемирная организация здравоохранения давала очень негативные прогнозы по развитию заболевания, но они на сегодняшний день, к счастью, не подтверждаются.

«Я думаю, что тут большинство специалисты в этом зале (в зале проведения совещания – УНИАН), вы прекрасно знаете, какие прогнозы в отношении Украины давала Всемирная организация здравоохранения – вы можете найти сайт и почитать, и я думаю, что очень хорошо, что нигде эти данные не были оглашены, что они остаются только на сайте, и я думаю, что наше с вами святое дело – не допустить того, чтобы даже на расстояние к этим цифрам Украина подходила», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что жители Украины продемонстрировали чрезвычайную заботу о своем здоровье и здоровье своих близких.

«То, что люди ощущают ответственность за свое здоровье, за здоровье своих близких – начали применять профилактические средства и обращаться срочно в больницы и поликлиники – я думаю, что это для государства сложно, потому что очень большой поток пошел в больницы, но это и защита их здоровья. Это и есть превентивные меры», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что благодаря работе медиков и бдительности самих украинцев можно будет преодолеть эпидемию.