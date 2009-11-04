ЮАР и Эквадор обвиняют Украину в завышении цен на бананы

Посольства основных стран-экспортеров экзотических фруктов в Украину — ЮАР и Эквадора — направили письма-претензии в Министерство экономики и Государственную таможенную службу. Дипломаты требуют разъяснить, почему индикативные цены, которые используются при оформлении грузов украинской таможней и дальнейшем рассчете НДС, были необосновано повышены.

В посольстве ЮАР «Делу» подтвердили, что соответствующие обращения действительно направлялись, но при этом сотрудники дипмиссии отказались уточнить свои требования, сославшись на конфиденциальность коммерческой информации.

В свою очередь заинтересованные импортеры не скрывают сути конфликта. По их данным, посольства требуют понизить индикативные цены. В противном случае власти стран — поставщиков фруктов намерены подать жалобу на Украину во Всемирную торговую организацию. «Украина нарушает требования ВТО в части доступа продукции на рынок Украины, создает искусственные барьеры», — объясняет суть конфликта президент Ассоциации импортеров фруктов Александр Калистратов.