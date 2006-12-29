На предновогоднем собрании Гильдии собкоров центральных СМИ в Одессе прокурор Одесской области Александр ГАЛКИН был удостоен диплома в номинации «Тормоз одесской журналистики-2006».

Как отметил после голосования президент Гильдии - собкор «Голоса Украины» в Одесской области Вячеслав ВОРОНКОВ, «это уже вторая за последние годы награда руководству облпрокуратуры «за создание условий, препятствующих осуществлению журналистами своей профессиональной деятельности». Ранее она была вручена пресс-секретарю облпрокурора Николаю МУЛЯРУ.

Награда, прилагаемая к диплому, представляет собой железнодорожный стоп-кран на мраморной подставке и изготовлена по спецзаказу Гильдии собкоров. Она будет вручена прокурору области А.Галкину в первой декаде января 2007 года

Как сообщал УНИАН, основанную в 2000 году награду «Тормоз одесской журналистики» Гильдия собкоров раньше присуждала и вручала председателю областной организации Национального союза журналистов Украины Юрию РАБОТИНУ, экс-начальнику управления информации Одесского городского совета Ольге НИКОЛЕНКО, руководителю пресс-службы Одесской облгосадминистрации Виктору БРИКУ и другим.