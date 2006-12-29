1 января в Киеве будет 6° тепла

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков, только ночью в областях Прикарпатья небольшой снег, мокрый снег. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Карпатах и восточных областях ночью 7-12° мороза, днем 0-5° мороза, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

31 декабря - 1 января облачно с прояснениями. 31 декабря без существенных осадков, только днем в западных областях небольшой мокрый снег и дождь; температура ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, на западе и юге до 4° тепла; в восточной части ночью 6-11° мороза, днем 1-6° мороза.

1 января в южной части без осадков, на остальной территории небольшой мокрый снег с переходом в дождь; температура ночью 0-5° мороза, на востоке до 8° мороза, в западных областях около 0°, днем в Украине 1-6° тепла, на юге до 8° тепла, в восточных областях местами 0-2° мороза.

В Карпатах 31 декабря - 1 января временами небольшой и умеренный снег, метели, порывы юго-западного ветра 17-22 м/с; температура 31 декабря ночью 8-13°, днем 3-8° мороза, 1 января ночью 5-10°, днем 0-5° мороза. Ветер в Украине преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, 1 января местами порывы 15-20 м/с.

2-3 января - без существенных осадков, только 2 января ночью в западных и северных областях, днем в Крыму, восточных и местами южных областях небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура ночью от 3° мороза до 3° тепла; днем 0-5° тепла, 2 января в южных областях 3-8° тепла; в Крыму ночью 1-6°, днем 4-10° тепла.

В Киеве и области в субботу ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 2-4° мороза, днем 0-2° тепла; по области ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

31 декабря-1 января - облачно с прояснениями. 31 декабря без осадков, только вечером местами небольшой мокрый снег; температура ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла. 1 января небольшой мокрый снег с переходом в дождь; температура ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

2-3 января - без существенных осадков, только ночью 2 января временами осадки, в виде мокрого снега и дождя. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла; днем 0-5° тепла.