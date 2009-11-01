Сегодня ночью Ульянченко встретит самолет с 300 тыс. упаковок Тамифлю

Сегодня ночью в Киев прибудет самолет с 300 тысячами упаковок швейцарского препарата Тамифлю.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, в 1 час ночи в столичный аэропорт «Борисполь» со швейцарского города Базель прибудет транспортный самолет АН-12, который привезет 16-тонный груз с 300 тысячами упаковок Тамифлю, что является месячной нормой потребления препарата для всей Украины.

И.ВАННИКОВА рассказала, что на выполнение поручения Президента министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО провел переговоры непосредственно с производителем препарата «Хоффманн-ля рош».

За результатами договоренностей, для Украины препарат будет стоить 67 грн. за одну упаковку, что является специальной ценой для стран, страдающих от гриппаA/H1N1 Калифорния.

И.ВАННИКОВА сообщила, что Президент поручил оперативно растаможить груз, чтобы уже утром необходимое количество препарата Тамифлю было доставлено в наиболее пострадавшие от гриппа западные области Украины.

Сегодня ночью самолет с грузом в «Борисполе» будет встречать председатель Секретариата Президента Вера УЛЬЯНЧЕНКО.