Бродский обвинил Черновецкого в выпуске ”чернухи”

Депутат Киевсовета Михаил БРОДСКИЙ обвинил Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО в распространении ложной информации в отношении оппонентов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе М.БРОДСКОГО.

В частности, как говорится в сообщении, “Михаил БРОДСКИЙ обвинил мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО в выпуске «чернухи», или, перефразируя фамилию мэра, «чернухи» в отношении оппонентов”. Речь идет о тираже фальшивый газеты «Детектор», в которой размещены вымышленные обращения Юлии ТИМОШЕНКО и интервью М.БРОДСКОГО, уточнили в пресс-службе.

М.БРОДСКИЙ обратился к прокуратуре города и управление МВД в Киеве с просьбой найти всех организаторов и непосредственных исполнителей этой аферы, сообщили в пресс-службе депутата Киевсовета.

Как сообщалось, 27-28 декабря 2006 года в Киеве была распространена газета «Детектор» – „специальный выпуск”, в которой опубликовано так называемое «обращение» Ю.ТИМОШЕНКО к киевлянам под заглавием «Меня долго обманывали! И за это я прошу у Вас прощения».

27 декабря БЮТ выразил возмущение распространением газеты “Детектор” с клеветой, откровенными оскорблениями и грубыми инсинуациями в отношении лидеров БЮТ.

“Как свидетельствует название фальшивки, ее содержание имеет прямое отношение к автору идеи поставить в Киеве по „детектору лжи” на месте каждого игрового автомата”, говорится в заявлении БЮТ.