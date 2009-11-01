Сегодня в православных храмах - молитва за прекращение эпидемии
00:38, 01 ноября 2009Общество
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Благословение разослано по епархиям
В воскресенье, 1 ноября, во всех православных храмах Украины будет свершаться специальная молитва – «Молебное пение во время губительного поветрия и смертоносныя заразы», которое традиционно отправляется в православной церкви во время распространения опасных болезней.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе УПЦ, соответствующее циркулярное письмо из благословения предстоятеля Украинской православной церкви рассылается во все епархии УПЦ.
Украинская православная церковь призывает духовенство и верных к молитве за быстрейшее прекращение распространения болезни и выздоровления больных, отмечается в сообщении.
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