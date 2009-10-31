Из аптек Черкасской области исчезли противовирусные препараты

В Черкасской области в аптеках закончились запасы марлевых повязок и противовирусных препаратов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления здравоохранения Черкасской облгосадминистрации.

В аптеках в областном центре практически закончились запасы марлевых повязок, оксолиновой мази, противовирусных препаратов, общеукрепляющих и иммуномодулирующих препаратов и препаратов целеустремленного иммуностимулирующего действия. Практически закончились запасы этих препаратов и на аптечных складах. Подобная ситуация наблюдается во всех районах Черкасской области.

2 ноября в Черкасском горисполкоме состоится срочное совещание с владельцами аптек города относительно обеспечения населения города лекарственными и профилактическими средствами и избежания их дефицита в дальнейшем.

Также в ГУ здравоохранения сообщили, что в лечебно-профилактических учреждениях Черкасской области введено ограничение на посещения больных, которые находятся на стационарном лечении, и усилен противоэпидемический режим.

На случай распространения в области гриппа принято решение о перепрофилировании терапевтических отделений для обеспечения необходимого количества коек для госпитализации. В медицинских учреждениях подготовлен запас лекарственных средств, в том числе противовирусных, изделий медицинского назначения, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты.

Начато проведение ежедневного мониторинга ситуации по заболеваемости пневмонией взрослого и детского населения во всех регионах области. По состоянию на 29 октября такие случаи не зафиксированы.

Как сообщал УНИАН, в Черкассах уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в 1,7 раза ниже эпидемиологического порога.